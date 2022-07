SAS-streiken er over

– Da har vi i natt nådd en enighet. Streiken er over. Vi kommer til å gjenoppta arbeidet i morgen, kunngjorde Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen til pressen i 3.20-tiden natt til tirsdag.

Han og SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs kom sammen med den etterlengtede nyheten utenfor Näringslivets Hus i Stockholm, der partene har forhandlet intenst i seks dager.

– Vi har etter lange, harde forhandlinger endelig fått en avtale, fortsatte Lindgren.

– Jeg er veldig glad for at vi endelig kan gå ut herfra med en signert avtale. Jeg er også glad på passasjerenes vegne at vi fra i morgen kan gjenoppta flygingene, sa Hernæs.

Om lag 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark har streiket siden mandag 4. juli.

Glad

– Jeg er glad for at vi nå er blitt enige med alle de fire pilotforeningene i SAS Scandinavia og at streiken er avsluttet, sier SAS-sjef Anko Van der Werff i en pressemelding fra selskapet.

– Endelig kan vi gjenoppta vanlig drift og fly våre kunder på deres etterlengtede sommerferier, fortsetter han og legger til en beklagelse til SAS' kunder for problemene streiken har skapt.

SAS sin forhandlingsleder Marianne Hernæs utenfor Näringslivets Hus i Stockholm. Foto: Chris Anderson/tt NyhetsbyrÅn / NTB

Det er ventet at det vil ta noen dager før SAS' flyginger er i normal drift igjen. Det betyr blant annet at flygninger som allerede er innstilt, ikke vil bli gjenopptatt.

– Jeg har full forståelse for den situasjonen vi har satt våre passasjerer i. Vi må bare sette en sluttstrek her og jobbe for å få tilliten tilbake, sa Hernæs til VG utenfor Näringslivets Hus.

Også NHO Luftfart gleder seg over at streiken nå er over.

– Det betyr at siste del av sommersesongen reddes og selskapet kan ha fokus på å gjenoppta et godt flytilbud i Norge og utenlands, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe.

450 får jobben tilbake

– Det har vært en ekstraordinær og svært krevende forhandling, men vi har nå kommet fram til en avtaleløsning som vil få slutt på streiken, skriver Norske SAS-flygeres forening og Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

De skriver at avtalen som er på plass med SAS sikrer at 450 piloter som ble oppsagt, nå er sikret gjenansettelse i selskapet.

Avtalen mellom SAS og pilotforeningene er på fem og et halvt år. I Norge er det vanlig at tariffavtaler varer i to år. Avtalen skal nå stemmes over av medlemmene i pilotforeningene.

– Det skal på uravstemning. Vi kommer til å ha en avstemning om avtalen blant våre medlemmer. Deretter er alt klart, sa Lindgren.

Blandede følelser

– Jeg er veldig glad for at konflikten er avsluttet. Den har vart altfor lenge, og den har berørt altfor mange, sier Roger Klokset, leder for Norske SAS-flygeres forening, til pressen utenfor Näringslivets Hus.

Også han retter en beklagelse til passasjerene som har blitt rammet av streiken.

Roger Klokset, styreleder i Norsk SAS pilotforening, møtte pressen utenfor Näringslivets Hus i Stockholm før mandagens forhandlinger. Foto: Fredrik Persson / Tt / NTB

– Vi håper vi kommer i gang med trafikken igjen så fort som mulig og får folk dit de skal.

– Når det er sagt, har jeg blandede følelser. Jeg er glad for at vi tok kampen for våre oppsagte, og den kampen føler jeg at vi har vunnet. Samtidig har prisen vært veldig høy, fortsetter Klokset.

Heller ikke Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening er utelukkende positiv.

– Jeg synes dette er tungt, en tung dag for pilotene i SAS. Det er fint å være ferdig, og vi skal se framover, men vi er satt ganske mye tilbake i forhold til de avtalene vi hadde, sier han til TV 2.

Berømmer pilotene

– Vi er glade for at streiken er over og vil berømme SAS-pilotene, Norsk Flygerforbund og Parat for å ha strukket seg svært langt for å ha oppnådd en enighet som får slutt på streiken, skriver LO-leder Peggy Følsvik og YS-nestleder Hans-Erik Skjæggerud i en pressemelding.

De sier den vanskelige økonomiske situasjonen i SAS har preget de komplekse forhandlingene.

– Det er godt å høre at alle oppsagte piloter nå får tilbake retten til gjenansettelse i SAS. Nå må videre omstilling skje i samarbeid med de ansatte, understreker Følsvik.

Nye forhandlinger

Etter litt over en uke med streik og harde fronter ble partene enige om å gjenoppta forhandlingene. De møttes til nye samtaler i Stockholm fra og med onsdag 13. juli med bistand fra meklere.

Kjernen i konflikten har vært bruken av bemanningsselskapene SAS Link og SAS Connect. Piloter som ble oppsagt i forbindelse med koronapandemien fikk tilbud om jobb i disse selskapene, som var blitt opprettet flere år tidligere.

SAS-pilotene mener selskapet med dette forsøkte å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS har på sin side avvist dette og ment at selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.