SAS: Ingen signert avtale foreligger

– Vi har en avtale, og nå skal vi bare få de siste underskriftene på plass, sa SAS-styreleder Carsten Dilling til den svenske avisen Dagens Industri før klokka 21 mandag kveld.

Enigheten ble også bekreftet av leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, overfor Børsen.

– Dette er en tragedie for pilotene, rent avtalemessig. Men det er godt at vi er ferdige og at vi får flyene opp i luften igjen, sa han.

SAS avviser enighet

Deretter kastet flere medier seg på, før SAS klokken 21.29 sendte ut en pressemelding der de skrev at selv om meklingen har gått i riktig retning i løpet av mandag, er det fremdeles ikke landet en avtale mellom partene.

I meldingen skriver SAS at en avtale mellom partene ikke er signert.

– På grunn av spekulasjonene i mediene ønsker SAS å presisere at det foreløpig ikke er signert noen avtale. Meklingsprosessen fortsetter, skriver SAS i meldingen.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier imidlertid til TV 2 at det mest sannsynlig foreligger en avtale, men at det fortsatt mangler å få partenes signaturer på den.

Kanalen har også fått bekreftet at pilotene vil være tilbake på jobb og flyene vil være i luften tirsdag. Det vil likevel kunne ta flere dager før det er normal drift igjen.

– Varighet på fem år

NRK og Danmarks Radio skrev mandag kveld at de har fått opplyst at varigheten på avtalen blir fem år. I denne perioden kan ikke pilotene gå ut i streik eller reforhandle avtalen. I Norge er det vanlig at en tariffavtale har en varighet på to år.

Det var danske TV2 som først erfarte at det er enighet om en avtale. Også danske DR og NRK har senere erfart det samme.

Overfor både Dagens Næringsliv og svenske Dagens Industri ble dette derimot avvist av kommunikasjonssjef Karin Nyman.

Dyr konflikt

Pilotstreiken i SAS er inne i sitt 15. døgn.

Partene har vært i Stockholm for å mekle siden onsdag i forrige uke. SAS har opplyst at streiken koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag. Flere tusen avganger er blitt innstilt.

900 piloter har deltatt i streiken. De mener selskapet har forsøkt å omgå sine forpliktelser til å hente tilbake oppsagte piloter etter pandemien, når pilotene i stedet er blitt tilbudt jobb i datterselskapene SAS Link og SAS Connect.

SAS har på sin side avvist dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.