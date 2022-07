Det er ikke avklart hvor mange som får tilbake jobben, sier leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund til NRK.

Flere medier meldte mandag kveld at det gikk mot en slutt på SAS-streiken, men SAS har i en oppdatert melding fastslått at meklingen fortsetter og at noen avtale ennå ikke er på plass.