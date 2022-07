To menn varetektsfengsles etter knivstikkingen i Skien

Fengslingsmøtene gikk bak lukkede dører i Telemark tingrett i Skien mandag.

De tre mennene er i 20-, 30- og 40-årene. De to yngste er siktet for grov kroppsskade med døden til følge og bevisforspillelse, mens den eldste kun er siktet for bevisforspillelse, skriver Varden.

Ifølge NRK er de to eldste varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden. De skal også sitte isolert og har medieforbud i de to første ukene.

Til Varden opplyser politiadvokat Kristin Bjelkemyr-Østvang at de hadde bedt om fulle restriksjoner for alle. Altså brev- og besøksforbud, isolasjon og medieforbud.

– Grunnen til at den siste er begjært i to uker er at siktelsen mot vedkommende er nedjustert til bevisforspillelse. For de to andre er siktelsen slik den har vært, nemlig grov kroppsskade med døden til følge, sier hun.

Det var lørdag at en mann i 20-årene døde av knivstikk i Skien. Mannen ble funnet i nærheten av Ibsenhuset i Skien sentrum og fraktet til sykehus, hvor han senere døde av skadene.

Politiet har ikke ønsket å si noe om det er en relasjon mellom de siktede og offeret. Foranledningen til knivstikkingen er fortsatt ukjent.