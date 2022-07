Etterforskning av dødsulykken i Tromsø tyder på høy fart

– De to omkomne skal obduseres både for en formell identifikasjon og for å undersøke eventuell sykdom, rus eller annet som kan være relevant for etterforskningen av hva som har skjedd, sier politiadvokat Bent Arne Strand i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Det kan ta noe tid før identifisering lar seg gjennomføre, uten at det skaper problemer for resten av etterforskningen. Sikker identifisering vil sannsynligvis være på plass i løpet av noen dager, opplyser politiet.

– Vi jobber videre med samtaler med vitner og pårørende, innhenting av videoovervåking og oppfølging av tekniske undersøkelser på stedet og av bilen, opplyser politiet.

Så langt tyder etterforskningen ifølge politiet på at det har vært høy fart i forbindelse med utforkjøringen og ingen andre trafikanter var involvert. Fartsgrensen på stedet er 50 kilometer i timen.

– Bilen har kommet kjørende sørover på Skattøraveien nordøst på Tromsøya og har kjørt utfor veien på venstre side like etter en slakk høyresving og kollidert inn i en murbygning, skriver politiet.

Det var natt til lørdag at to menn omkom da en bil kjørte av veien og tok fyr i Tromsø. De er ikke identifisert, men politiet har en teori om hvem de er.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 5.35.