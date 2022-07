Kjendishvalrossen Freya på Frogner i Oslo

Hvalrossen på 600 kilo har fått massiv oppmerksomhet de siste ukene og har blitt en snakkis i sosiale medier etter flere besøk langs kysten.

Spesielt har hun fått oppmerksomhet for at hun legger seg i småbåter som ligger til kai og at hun ikke ser ut til å være nevneverdig engstelig for mennesker.

Hvalrossen Freya er på Oslo-besøk. Hun ble første observert i vannet ved Frognerstranda søndag ettermiddag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Natt til mandag ble Freya observert på en brygge ved Kongen Marina. Hun ble først sett i Oslo søndag ettermiddag.

Første gang Freya ble sett i Norge, var i Troms i 2019, ifølge NRK. Hvalrossen har også blitt observert i Danmark, Nederland og Storbritannia.