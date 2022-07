– Det ser sånn ut. Vi skal aldri si aldri, men da skal man være så tett på en løsning som overhodet mulig. Vi er snart ved veis ende, det er vi, sier Marianne Hernæs til pressen da hun ankom Näringslivets Hus over en time etter at forhandlingene etter planen skulle starte.

– Det begynner å bli uansvarlig å fortsette. Der nærmer vi oss i dag. Det er en meget, meget alvorlig situasjon. Vi har vært i mekling i tre-fire uker og i konflikt i over to uker. Vi begynner å nærme oss et tidspunkt hvor jeg som forhandlingsleder må innse at nå kommer vi ikke lenger, sier hun.

Pengene renner ut

Pengene renner ut av selskapet, sier Hernæs.

– Det er uansvarlig å sitte og se på dette. Styret i selskapet kan rett og slett ikke se på dette lenger, sier hun.

Hun vil ikke si hva som skjer med SAS dersom det ikke blir enighet mandag.

– SAS må vurdere hvilke tiltak vi kan gjøre for å passe på likviditeten, forteller Hernæs.

Kan komme raskt på vingene

Hun har håp om at partene skal komme til enighet og avviser samtidig at det er aktuelt å forhandle med de enkelte pilotforbundene hver for seg.

– Det var progresjon i går, vi står ikke så langt fra hverandre. Jeg går inn døren med samme ambisjon og håp om å finne en løsning, sier hun.

Dersom det blir en løsning mandag, vil det ta «relativt kort tid» å få flyene i luften igjen, ifølge forhandlingslederen.

– Vi har hatt mekanikere som har jobbet parallelt med å få flyene opp i luften, sier hun.

Forhandlingsleder: Uverdig

Både danske og norske pilotledere håper på en løsning i SAS-konflikten mandag og kaller situasjonen «uverdig» og «bisarr».

Leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening er klar for å sitte i forhandlinger i flere dager dersom det blir nødvendig.

Roger Klokset, styreleder i Norsk SAS pilotforening, møtte pressen utenfor Näringslivets Hus i Stockholm før mandagens forhandlinger. Foto: Fredrik Persson / Tt / NTB

– Men jeg håper selvfølgelig på en løsning i dag, sa han til pressen før forhandlingene startet klokka 9 mandag.

– Vi står i en bisarr situasjon. Det er som om naboen din har stjålet huset ditt og krever en veldig høy pris for at du skal få kjøpe det tilbake, og samtidig brenner naboens hus og du skal hjelpe han å slokke det, fortsatte han.

Hans kollega, den danske pilotlederen Henrik Thyregod, forventer at det i dag kommer en avklaring på om det blir en løsning eller ikke.

– Dette er uverdig. Jeg synes det er uverdig for SAS å stå i streik lenger enn dette. Det er uverdig for passasjerene og firmaet. Jeg har jobbet i firmaet i 32 år. Jeg elsker SAS. Jeg syns ikke at de kan fortsette sånn her, sa han.

Riksmekleren: Har ikke gitt opp ennå

– Jeg håper på en løsning. Det er min målsetting, og det har jeg ikke gitt opp ennå, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland før en ny dag med SAS-forhandlinger.

– Jeg kan ikke kommentere hvor langt vi har kommet. Det eneste jeg kan si, er at det har vært en jevn progresjon i forhandlingene også de siste dagene, sier Ruland til pressen i Stockholm.

Han håper på en avklaring i løpet av dagen.

Foto: Carolina Byrmo / TT / NTB Foto: NTB

Satt i 33 timer

I helgen satt partene i forhandlinger i 33 sammenhengende timer. Ruland tror ikke de kommer til å sitte gjennom den kommende natta.

– Med det døgnet vi hadde, er det lite sannsynlig at de vil sitte gjennom natten. Hvis det bare er litt som gjenstår, så kan det hende. Vi satt i mange og 30 timer, så jeg tror ikke vi gjør det igjen så kort tid etterpå, sier han.