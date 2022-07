Bringebær-avlingene ser ut til å bli gode i år

– Plukking av bringebær er i oppstartsfasen, men det blir stadig bedre tilgang på bær av god kvalitet, heter det i den ukentlige rapporten fra Landbruksdirektoratet.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) trekker fram bringebærdyrking i Norge som en suksesshistorie.

– Gjennom godt samarbeid mellom alle aktørene; dyrkerne, forskerne, forvaltningen og omsetningsleddene er det skapt en ny næring, sier hun.

– Forbrukerne får et produkt de etterspør og gjerne vil ha, samtidig som det gir nye arbeidsplasser og inntekter i dyrkingsområdene, fortsetter Borch.

Salget av bringebær direkte til forbrukerne i Norge har hatt en formidabel vekst fra beskjedne 18 tonn i 2001 til mellom 800 og 900 tonn hvert år.

Tidligere gikk det aller meste til produksjon av saft og syltetøy i industrien. Bærene var for sure for de fleste som spisebær. Men den nye og søtere sorten Glen Ample, som kom på det norske markedet i 2003, endret på dette. Den har derfor vært et viktig grunnlag for den norske bringebær-boomen, opplyser Landbruks- og matdepartementet.