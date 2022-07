Emiren av Qatar har forlatt Kristiansand

Al Lusail forlot sørlandsbyen søndag ettermiddag, skriver Fædrelandsvennen.

Yachten, som eies av emiren av Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, har vakt stor oppsikt i byen. Blant annet har Fædrelandsvennen skrevet om innkjøp av fisk og mulig besøk i Farsund.

Ifølge Stavanger Aftenblad viste oversikten over losoppdrag at yachten blant annet planla å reise fra Stavanger til Lysefjorden klokken 14 mandag. Søndag ettermiddag var imidlertid alle losoppdrag slettet, og ifølge Fædrelandsvennen tyder ting på at yachten er i ferd med å forlate landet.

Den 123 meter lange båten har en verdi på nær fem milliarder kroner og la til kai i Kristiansand i 20-tiden lørdag.

Emir Tamim bin Hamad al Thani ankom med privatfly til Kristiansand lufthavn Kjevik klokka 22.16 lørdag kveld og reiste deretter til kaia i Kristiansand. VG fikk bekreftet at det var emiren som ankom med flyet, men politiet kjente ikke til formålet med besøket.

Qatars statsoverhode er via det statlige selskapet Qatar Sports Investment også eier av fotballklubben Paris Saint Germain, samt leder for det svært kontroversielle arbeidet med å få fotball-VM i 2022 til Qatar.