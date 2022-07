Ingen umiddelbar løsning i sikte i SAS-konflikten

Forhandlingene mellom SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group pågår fortsatt søndag morgen og tonen skal være god.

Partene i SAS-konflikten har sittet i møter i Näringslivets Hus i Stockholm siden klokken 10 lørdag formiddag. Ifølge riksmekler Mats Ruland har de kommet videre, men det er ingen avklaring.

Lastefly styrtet i Hellas

Et Antonov lastefly styrtet lørdag i nærheten av Paleochori i det nordlige Hellas. Det ble hørt eksplosjoner på vrakstedet i to timer etter at det styrtet.

Det var minst åtte personer om bord i flyet, ifølge greske medier. Det skal ha vært lastet med tolv tonn «farlig gods», blant annet eksplosiver, og var på vei fra Serbia til Jordan.

Ingebrigtsen til semifinalen i VM

Jakob Ingebrigtsen (21) løp inn til 3.-plass på 3.35,12 og sikret seg en plass i semifinalen på 1500 meter i VM i friidrett.

Nordmann vant poker-VM

Nordmannen Espen Jørstad vant poker-VM i Las Vegas og tok med seg en gevinst på over 100 millioner kroner.

Jørstad ledet før den siste dagen i mesterskapet World Series of Poker, og sikret seieren natt til søndag norsk tid, melder VG.

Jesus herjet da Ødegaard kom i gang med seier over Everton

Martin Ødegaard spilte sin første kamp i sesongoppkjøringen da Arsenal slo Everton 2–0.

Arsenal er på USA-tur og møtte Premier League-motstand natt til søndag norsk tid. Ødegaard bar kapteinsbindet fra start for Arsenal. Gabriel Jesus scoret og hadde assist for Arsenal.