Person slått i hodet med hammer i Skien

– Vi rykket ut etter meldinger om at to personer var i slagsmål, og at det skal ha blitt brukt både kniv og hammer. Vi har ikke funnet noen kniv, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen til NTB i 20-tiden lørdag kveld.

Operasjonslederen sier at politiet har snakket med offeret på sykehuset, som fremstår lettere skadd.

Politiet søkte tidligere etter gjerningspersonen, men har siden avsluttet søket, opplyser Amundsen til NTB.

– Vi får se om personen etter hvert melder seg, eller at noen eventuelle vitner gir oss et navn, så vi kommer i kontakt med vedkommende, sier han.

Hendelsen skjedde ved Nedre Maihaugen i 18-tiden.

Tidligere lørdag ble en mann i 20-årene kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt stukket med kniv i Skien sentrum. Tre personer ble samtidig innbrakt av politiet.