Pilotleder: – Vi jobber fortsatt hardt

– Vi jobber fortsatt hardt for å få på plass en løsning som kan få slutt på streiken. Jeg vet ikke hvor lenge samtalene vil pågå, sa lederen av Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, til NTB litt før klokka 16 lørdag.

Partene har sittet i møter i Näringslivets Hus i Stockholm siden klokka 10.

Tidligere lørdag varslet den norske riksmekleren Mats Ruland at det hadde vært bra utvikling de første timene på formiddagen.

SAS-streiken har vart siden mandag 4. juli, og cirka 30.000 passasjerer rammes hver dag.

Til sammen har det vært over 2.000 innstilte flygninger bare i Norge. Lørdag er over 130 avganger kansellert, og søndag er allerede over 100 SAS-flygninger innstilt.