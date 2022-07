Ny forhandlingsdag i gang i pilotstreiken

Partene møttes på ny i Näringslivets Hus i Stockholm klokka 10.

– Jeg håper på en løsning. Jeg tror det blir mange timers arbeid i dag, sa de danske pilotenes forhandlingsleder Henrik Thyregod til NRK før forhandlingsstart.

Fra SAS' side skal det ha blitt jobbet fram et nytt forslag natt til lørdag.

– Det handler om å få investorer til å investere i SAS' framtid, sier selskapets forhandlingsleder Marianne Hernæs til nyhetsbyrået TT.

Hun sier arbeidsgiversiden har jobbet intensivt for å sikre seg at man ikke inngår avtaler som ødelegger for selskapet framover.

– SAS ser ut til å ha god tid. Vi har holdt på lenge nå, man ser ut til å ha god tid, vi taper 130 millioner om dagen. Vi trodde kanskje det hastet litt mer, sa leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flygerforening fredag.

– Når vi leser tekster, er det litt lettere å se hvor nær eller langt fra hverandre man er. Vi skal se en avtale, så får vi se hvor bra den blir. Så skal den også stemmes gjennom av våre medlemmer, sa Skogvang til Aftenposten lørdag morgen.

Streiken koster SAS 100–130 millioner kroner dagen, ifølge selskapets egne tall. Til sammen har det vært over 2.000 innstilte flygninger bare i Norge. Lørdag sørger streiken for 133 innstilte avganger.