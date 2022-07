Litt over klokken 20 fredag opplyste lederen for den danske pilotforeningen Henrik Thyregod at fredagens forhandlinger var avsluttet. Da hadde partene holdt på i litt over ti timer.

– Vi har behov for å sove litt nå. Jeg har ikke noe nytt. Vi fortsetter i morgen, sa han på vei ut av Näringslivets Hus i Stockholm.

De norske pilotlederne bekreftet også at dagens forhandlinger var over da de kom ut dørene.

– SAS ser ut til å ha god tid. Vi har holdt på lenge nå, man ser ut til å ha god tid, vi taper 130 millioner om dagen. Vi trodde kanskje det hastet litt mer, sa leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flygerforening.

– Vi er enda nærmere

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland opplyste like etterpå til TV 2 at partene møtes til nye samtaler lørdag klokken 10. Han tror på en løsning så lenge partene sitter sammen.

– Vi er enda nærmere, men det er fortsatt vanskelige temaer som ikke er løst, som må løses hvis man skal inngå en ny avtale, sa han.

Mens pilotene tuslet hjem for kvelden, fortsatte SAS arbeidet i Näringslivets Hus.

– Det er forståelig at de ønsker å gå. Det er lange dager. Vi skal ut og spise nå. Vi kommer tilbake og jobber videre i natt, sa SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs til pressen da hun kom ut en drøy time etter pilotene.

Har vært kontakt

Verken Skogvang, lederen i Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset eller Hernæs ville si noe om det har kommet et konkret forslag på bordet fra SAS, men bekreftet at det hadde vært kontakt mellom partene.

– Det har vært direkte kontakt mellom partene i dag, sa Klokset.

Hernæs sa at de gjennom dagen har hatt jevnlig kontakt med meklerne, før de mot slutten møtte pilotene, skriver VG.

– Dialogen har vært god. Spesielt nå på slutten da vi begynte å gå litt mer i detaljene, sa hun.

– Vi hadde et møte nå nettopp og ble enige om å møtes igjen i morgen. Stemningen er som den alltid har vært. Vi prater sammen, la Skogvang til.

Tidligere på dagen uttrykte pilotlederne frustrasjon over at SAS ikke hadde tatt kontakt. Selskapets forhandlingsleder Marianne Hernæs begrunnet det med at de jobbet intenst med å sikre at SAS har en fremtid.

Taper store penger

– Vi har jobbet mye med det materielle innholdet for å forstå betydningen av det motparten har lagt fram. Jeg kan love deg at vi gjør alt vi kan for å finne en løsning på dette. Dette handler om SAS’ overlevelse, sa hun til pressen i 18.30-tiden.

900 piloter i SAS har streiket siden 4. juli, og over 2.550 flygninger er blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, ifølge SAS. Lørdag er 116 flygninger til og fra Norge innstilt.

Ifølge SAS har streiken kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, eller 1,26 milliarder norske kroner.

Vurderer å søke dispensasjon for helse i nord

Det har kommet meldinger om at streiken har medført utfordringer for helsetjenestene i Nord-Norge, hvor ansatte ikke har klart å komme seg på jobb.

Fredag ettermiddag kom nyheten om at Statsforvalteren i Troms og Finnmark vurderer å søke om dispensasjon fra SAS-streiken slik at ferierende helsepersonell kan fraktes til jobb. Ifølge NRK gjelder det transport fra Oslo til Tromsø og Kirkenes.

– Vi hører at man har klart å lappe sammen vaktlister, takket være at helsearbeidere som er på jobb, tar ekstra vakter. Vi ser også, og vet, at situasjonen blir mer alvorlig over helga dersom streiken fortsetter, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker til kanalen.