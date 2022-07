Det bekreftet klubben fredag. Eriksen er den andre signeringen til Manchester-klubben etter at den nederlandske backen Tyrell Malacia nylig sluttet seg til de rødkledde.

– Manchester United er en spesiell klubb, og jeg kan ikke vente på å komme i gang. Jeg har hatt privilegiet å spille på Old Trafford mange ganger, men det blir en utrolig følelse å kunne gjøre det i den røde drakta, sier dansken i en uttalelse.

Eriksen har en imponerende spillerkarriere bak seg i klubber som Ajax, Tottenham, Inter og Brentford. 30-åringen har også over 100 kamper for det danske landslaget.

Han imponerte stort for Brentford i Premier League sist sesong etter comebacket fra hjertestansen han fikk i fotball-EM sist sommer. Eriksen signerte for klubben i januar på en korttidskontrakt. Nå ser han fram til å jobbe under Erik ten Hag.

– Det er åpenbart at han er en fantastisk trener. Etter å ha snakket med ham og lært meg hans visjoner og måte å spille på, gleder jeg meg over det som venter. Jeg har fortsatt store ambisjoner, sier Eriksen.

Spiller med hjertestarter

Midtbanespilleren fikk operert inn hjertestarter etter dramaet i EM-kampen mot Finland i Parken 12. juni i fjor.

Inngrepet gjorde det umulig for Eriksen å spille videre for Inter på grunn av regelverket i Serie A.

I desember fikk han kontrakten med Inter avsluttet, og like etter begynte Eriksen å trene med Brentford. London-klubben vant flere kamper etter danskens debut mot Newcastle 5. mars.

Landslagslykke

Ti dager etter returen på fotballbanen ble han tatt ut i Danmarks landslagstropp, og 26. mars scoret Eriksen to minutter ut i landslagscomebacket. Det var mot Nederland i Amsterdam, på banen hvor han spilte for Ajax tidlig i karrieren.

Også i sin første kamp i Parken etter hjertestansen scoret Eriksen. Han sørget for 3-0 til Danmark mot Serbia tre dager etter møtet med Nederland.

Danmark kvalifiserte seg enkelt til VM i Qatar i november og desember. Der er det ventet at Eriksen blir en viktig brikke for laget i sluttspillet.