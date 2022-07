Mange ulykker til sjøs hittil i 2022

– Vi fokuserer daglig på å redusere ulykkestallene. De er for høye, og sammen må vi jobbe for å redusere dem. Forebyggende arbeid og tilsyn med rett fokus er viktige verktøy for å redusere ulykkestallene, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim i en pressemelding.

I første halvår i fjor ble det registrert 320 ulykker og 197 nestenulykker.

Det er så langt registrert fire omkomne i forbindelse med arbeid på næringsfartøy i år. To av dødsfallene var knyttet til arbeidsulykker, mens to var knyttet til en kantring. To omkom på fiskefartøy, mens de to resterende involverte lasteskip.

– Det pågående arbeidet med en nullvisjon der ingen skal miste livet eller bli hardt skadd, vil være viktig fremover. Ofte kunne enkle tiltak ha spart liv, og vårt mål er å jobbe for at lærdom settes i system og overføres, sier Sørheim.