SAS-forhandlingene fortsetter

SAS og pilotforeningene gjenopptar forhandlingene i Stockholm. I går sa SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, at det er bevegelse fra begge parter i meklingen. Streiken har vart siden 4. juli.

Skjebnekamp for Norge mot Østerrike

Norge møter Østerrike i en viktig kamp i EM. Norge må vinne for å få spille kvartfinale mot Tyskland i London neste uke. Med uavgjort eller tap må det norske laget reise hjem. Kampen spilles i Brighton i England.

Joe Biden til Saudi-Arabia

USAs president Joe Biden besøker Saudi-Arabia på sin rundtur i Midtøsten. Her skal han etter planen møte landets mektige kronprins Mohammed bin-Salman. Biden håper trolig å overtale Saudi-Arabia til å øke oljeproduksjonen for å få ned prisen. Eksperter tviler på at Saudi-Arabia vil gjøre dette, da høy oljepris er god butikk for landet.

Trump vitner i bedragerisak i New York

Tidligere president Donald Trump, samt barna Ivanka Trump og Donald Trump jr. skal forklare seg i den sivile etterforskningen av svindelanklagene mot ekspresidentens selskap Trump Organization. De tre anklages for å ha vært delaktige i svindel. Etterforskningen dreier seg om Trump-familiens forretningspraksis.

G20-landenes finansministre møtes

Finansministrene og sentralbanksjefene fra G20-landene møtes. Møtet finner sted på Bali og varer til i morgen. Der vil de blant annet diskutere Ukraina-krigens effekt på verdensøkonomien med energimangel og global inflasjonen, samt hvordan pandemien har skapt ulikhet i verden.