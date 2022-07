Meklingen i SAS-konflikten avsluttet – fortsetter fredag

Det ble ingen løsning i SAS-streiken torsdag, men meklingen mellom pilotene og SAS fortsetter fredag.

Meklingen mellom pilotene og SAS ble avsluttet like før klokken 1 natt til fredag. Da hadde meklingen pågått siden klokken 9 torsdag formiddag.

900 piloter i SAS har streiket i ti dager. Det har kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, eller 1,26 milliarder norske kroner. Over 2.550 flygninger har blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyser SAS.

Saudi-Arabia åpner luftrommet for israelske fly

Saudi-Arabia åpner luftrommet for alle flyselskaper som oppfyller kongerikets standarder, også israelske. Dermed ser det langvarige flyforbudet ut til å være historie. USA jubler.

Det ses som et viktig steg mot normalisering mellom de to landene, og skjer mens USAs president Joe Biden besøker regionen.

I en uttalelse på Twitter, få timer før Biden blir den første amerikanske presidenten som flyr direkte fra Israel til Saudi-Arabia, kunngjorde saudiske luftfartsmyndigheter at det er avgjort å «åpne kongerikets luftrom for alle flyselskaper som oppfyller myndighetens krav, for overflyging».

Svakeste kvartal for Kinas økonomi siden pandemien brøt ut

Kinas økonomi vokste med 0,4 prosent i årets andre kvartal, langt mindre enn i samme periode i fjor. Kvartalet var det dårligste siden koronapandemien brøt ut. Utviklingen knyttes til koronanedstengninger og problemer i eiendomsmarkedet.

Til sammenligning var veksten i første kvartal 4,8 prosent større enn i 2021. I løpet av årets første måneder seks vokste økonomien samlet sett med 2,5 prosent fra fjoråret, noe av det laveste de siste tre tiårene.

Mange millioner barn er uvaksinerte på grunn av pandemien

Rundt 25 millioner barn gikk glipp av rutinemessig vaksinering mot sykdommer som difteri og stivkrampe i fjor, skriver Unicef og WHO i en rapport publisert i natt.

Prosentandelen som fikk tre doser av vaksinen mot de tre sykdommene (DTP), krympet 5 prosentpoeng fra 2019 til 202,1 til 81 prosent globalt. Vaksinen brukes som målestokk for vaksinedekningen innad og på tvers av land.

– Dette er rød alarm for barns helse, sier Unicef-direktør Catherine Russell. Koronapandemien gis mye av skylda – for å ha lagt press på helsetjenester verden over, men også for vaksineskepsisen som i større grad har vokst fram under pandemien.

Taxisjåfør ble truet med pistol – måtte rømme bilen

En drosjesjåfør i Bergen ble natt til fredag truet med en pistol av en passasjer. Sjåføren klarte å rømme fra bilen og fikk kontaktet politiet. Bilen sto da på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret Øyrane Torg.

– Sjåføren hadde med seg både bilnøkler og mobil, så han hadde full kontroll på bilen da han kontaktet politiet klokken 00.24 og varslet at han var blitt truet av en passasjer, forteller operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

– Vi rykket ut og etter å ha snakket med mannen i et par timer fikk vi kontroll på ham og han ble pågrepet klokken 2.28, forteller Hellesund.