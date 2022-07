150 år siden polarhelten Roald Amundsen ble født

Roald Engelbregt Gravning Amundsen, som var hans fulle navn, ble født i Borge i Østfold 16. juli 1872.

De 20 siste årene av sitt liv bodde han i en sveitservilla på Svartskog like sør for Oslo. Boligen er i dag et museum og står nærmest urørt slik Amundsen forlot den da han forsvant i 1928.

Museet har et spekket program i forbindelse med jubileet. De gjenåpnet nylig dørene etter å ha vært stengt gjennom pandemien, akkurat i tide til feiringen. Jubileet markeres med både utgivelse av en hittil upublisert dagbok og en ny utstilling, i tillegg til at Posten har gitt ut to jubileumsfrimerker.

På selve jubileumsdagen blir det arrangementer fra morgen til kveld. Det vil bli gitt omvisninger både utenfor boligen og innendørs, i tillegg til servering av en stor bursdagskake fra kommunen.

På kvelden blir det bursdagsfest på den gamle Svartskog kolonial, som ligger like ved sveitservillaen. Her vil det blant annet bli servert en drink som er basert på en oppskrift nylig funnet i en av Amundsens kommodeskuffer.

En rekke historiske bragder

Amundsens familie flyttet til hovedstaden da han var noen måneder gammel, og han vokste opp i en leilighet like bak Slottet.

Hans trang til oppdagelser skjøt for alvor fart da han som 17-åring befant seg i den enorme folkemengden som ønsket polarhelten Fridtjof Nansen velkommen hjem fra Grønland-ekspedisjonen i 1888. Begivenheten gjorde inntrykk på 17-åringen og ble en katalysator for det som skulle bli en svært innholdsrik polarkarriere.

Amundsens første store bragd var å bli den første til å seile over den beryktede Nordvestpassasjen i havområdene nord for Canada i 1906. Men han skrev seg for alvor inn i historiebøkene da han ble den første til å nå Sydpolen i 1911 etter et dramatisk kappløp med engelskmennene.

Etter å ha lånt Nansens polarskip Fram, fikk Amundsen bygget sitt eget polarskip Maud. Han forsøkte å nå Nordpolen med sitt nye skip, men ekspedisjonen ble mislykket – og dette ble en av Amundsens få nederlag.

Han fikk tidlig en interesse for fly og ble i 1914 den første nordmannen til å ta sivilt flysertifikat. I 1926 nådde Amundsen Nordpolen med luftskipet Norge.

Forsvant sporløst

Verdenskartene hadde fremdeles en del hvite flekker i Amundsens tid. Og i likhet med de gamle kartene er det fremdeles mye som er ukjent rundt Amundsens liv og virke, særlig slutten på polarfarerens liv – som den dag i dag forblir en gåte for historikerne.

Sommeren 1928 forsvant nemlig Amundsens erkerival, italienske Umberto Nobile, i forbindelse med en ekspedisjon til Nordpolen. Den da 55 år gamle Amundsen meldte seg til å bidra i den omfattende leteaksjonen. Amundsens fly tok av fra Tromsø 18. juni, men forsvant i nærheten av Bjørnøya sør for Svalbard.

Verken flyet eller Amundsen ble noensinne funnet.

Men interessen for polarhelten lever videre, og det gjøres stadig nye oppdagelser om hans innholdsrike liv. I dag finner man stadig nye gjenstander i kriker og kroker av Amundsens gamle hus, ifølge fagkonsulent Anders Bache ved Roald Amundsens hjem.

– Vi finner iblant brev, vi finner ting mellom sofaputer. Det er som å pusle et puslespill uten hjørnebrikker, et puslespill som stadig blir større, sa Bache til NTB i mai.