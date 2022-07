– I forbindelse med arbeid har en mann fått strøm i seg gjennom høyspentledning. Livet til mannen sto ikke til å redde, opplyser politiet, som fikk melding om hendelsen klokken 15.55.

Den omkomne er fra lokalområdet.

– Arbeidstilsynet er varslet, og et kriseteam er opprettet for å ta seg av de pårørende, opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han forteller til Sunnmørsposten at ulykken trolig skjedde fordi grabben på en gravemaskin kom for nær høyspentmasta. Gravemaskinen sto oppe på en tilhenger, og den nå omkomne mannen skal ha stått på bakken ved siden av tilhengeren, og fått strøm i seg da han var i kontakt med hengeren.