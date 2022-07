Regjeringen foreslår at boliglån kommer inn i gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret inneholder i dag informasjon over nordmenns kreditt- og forbruksgjeld.

– Gjeldsregistrene inneholder i dag bare usikret gjeld, som for eksempel forbrukslån og kredittkort. Gode erfaringer med ordningen gjør at jeg nå foreslår en utvidelse med pantsikret gjeld, noe som i praksis vil bety gjeld på bolig og bil, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Forslaget er ute på høring fram til 14. oktober.

Registeret ble opprettet i 2019 for at bankene skal ha bedre grunnlag for kredittsjekking.

– Målet med registeret er å redusere nordmenns gjeld ved å gi banker tilgang på bedre informasjon om kundenes gjeld, sier Toppe.

Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, sier det var på tide at dette forslaget blir sendt på høring.

– Jeg er glad for at barne- og familieministeren nå sender på høring et forslag til utvidelse av gjeldsregisteret, selv om dette tar unødig lang tid.

Han sier at den nåværende loven åpner for en fremtidig innlemming av pantsikret gjeld.

– Derfor kunne dette vært gjort uten å måtte vente på en lovendring for å utvide gjeldsregisteret til også å kunne omfatte annen type gjeld, sier Pettersen.