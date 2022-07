Stortinget tilbyr psykolog i pendlerboligsaker

– Dette har vært krevende saker for flere representanter, og det har vært stor offentlig interesse om sakene. Derfor ble tilbudet om å gi psykologbistand besluttet av direktøren, på bakgrunn av anmodning fra flere av partigruppene i Stortinget, opplyser fungerende stortingsdirektør Kyrre Grimstad til avisen.

Representantene kunne enten ta kontakt med bedriftshelsetjenesten eller selskapet Moment organisasjon og ledelse. Stortinget har en rammeavtale med dette selskapet, men kunne onsdag ikke svare Aftenposten på hvor mye avtalen koster.

– Vi forstår at varselet kan være krevende for deg, skrev daværende stortingsdirektør Marianne Andreassen i et brev til politikerne.

Også i november gikk det ut et tilsvarende tilbud til stortingsrepresentantene. Stortingets administrasjon har ikke oversikt over hvor mange som har benyttet seg av tjenesten.

Skatteetaten har sendt varsel om ekstra skattekrav til 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere som har hatt pendlerboliger uten å betale det de skal i skatt.

Flere av de aktuelle politikerne mener at årsaken til skattesmellen er feilaktig veiledning fra Stortinget eller Statsministerens kontor, eller at innrapporteringen fra institusjonene til myndighetene har vært feil.