SAS-forhandlingene fortsetter torsdag

Etter nærmere ti timers møtevirksomhet ga partene seg for dagen onsdag kveld ved 19.30-tiden.

Partene er enige om å fortsette forhandlingene og har avtalt å møtes igjen klokken ni torsdag morgen, bekrefter leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF) overfor NTB.

Han ønsker imidlertid ikke å gi noen karakteristikker av onsdagens møter.

– Vel, vi snakker sammen fremdeles, men kan ikke kommentere utover det, skriver Skogvang i en tekstmelding.

– Det må ta den tiden det tar

SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, sier til Dagens Næringsliv at hun ikke kan uttalte seg om innholdet i forhandlingene.

– Men det er jo en grunn til at partene har sittet så lenge som de har gjort, sier Hernæs og legger til at hun har håp om at en løsning kan være i sikte.

– Vi går inn i denne forhandlingen med et ønske om å finne en løsning, og på et tidspunkt må det komme en løsning. Men det er komplekse ting vi sitter og diskuterer, så det må bare ta den tiden det tar, sier Hernæs.

I forkant av onsdagens møter uttalte SNF-leder Skogvang at pilotene forventet at SAS-ledelsen hadde noe nytt å legge fram for pilotene.

– Gjør de ikke det, er vi klare til å gå etter ti minutter. Dette er opp til SAS, sa han til VG.

900 piloter i streik

Det var SAS som mandag denne uka inviterte pilotene til nye samtaler, noe pilotene takket ja til.

Onsdagens møter var første gang partene møttes siden pilotene gikk ut i streik mandag 4. juli. Rundt 900 piloter er tatt ut i streik i Norge, Sverige og Danmark.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene mener selskapet med dette forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS har på sin side avvist dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Flertallet støtter SAS-pilotene

58 prosent av befolkningen støtter pilotene i SAS-streiken, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

1.000 respondenter deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført onsdag mellom klokken 11 og 14.

23 prosent svarte at de ikke vet hvilken part de støtter, mens kun 20 prosent – altså én av fem – svarte at de ikke støtter pilotene.