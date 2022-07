Nedgang på Oslo Børs

Dagens mest omsatte aksje var Equinor, som steg med 1,4 prosent. Selskapet ble blant de få i omsetningstoppen hvor pila pekte oppover onsdag.

Ellers var det hele preget av røde tall og nedgang. Aker BP falt med 1,7 prosent, mens Yara International gikk ned 2,5 prosent.

Nordic Semiconductor ble blant dagens børstapere med et fall på 7,5 prosent. Borr Drilling falt med 6,6 prosent, mens Subsea 7 gikk ned 4,3 prosent.

Flyselskapet SAS fortsatte oppgangen fra tidligere i uken og steg onsdag med 6,9 prosent. Oppgangen skjer samme dag som partene i den pågående SAS-streiken møttes til nye forhandlinger i Stockholm.

Oljeprisen steg onsdag, etter at den dagen før bikket under 100 dollar fatet for første gang siden april. Onsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 100,40 dollar, en oppgang på rundt 1,4 prosent.

Den negative tendensen på Oslo Børs ble gjenspeilet i de toneangivende europeiske børsene. Den britiske FTSE 100-indeksen gikk ned 1,09 prosent, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt falt med 1,62 prosent. I Paris falt CAC 40-indeksen med 1,05 prosent.