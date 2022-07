Bombegruppen har tatt hånd om de to bombene som ble funnet under en ransakelse i en boligblokk på Kolstad i Trondheim, skriver Adresseavisen.

– Det er sikret to små hjemmelagde bomber hvor det er brukt teip og lunte, sier innsatsleder Ketil Stene til avisen.

Bombene er tatt ut av boligen og er destruert i et lokalt steinbrudd, opplyser operasjonsleder Øystein Sagen til NTB.

Politiet skrev tidligere på Twitter at de ba om bistand av politiets bombegruppe i forbindelse med en ransaking.

– De kom opp med politihelikopter 10.40, sier Sagen.

På spørsmål om bombenes skadepotensial sier Sagen at de venter på en rapport fra bombegruppen om det. Til Adresseavisen sier han at det ikke er grunn til å tro at bombene var farlige.

Det var ingen dramatikk i forbindelse med funnet, opplyser politiet. Naboene ble ikke evakuert.

En mann som bor på adressen, er pågrepet, opplyste Johnsen. Ifølge VG er han siktet i en straffesak som dreier seg om skadeverk og vinningskriminalitet.

Ifølge Adresseavisen er mannen foreløpig ikke siktet for noe relatert til de to bombene.