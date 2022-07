Flått-etende veps funnet i Norge

En ny type parasittveps som angriper flått, er for første gang påvist i Norge. Vepsen utvikler seg inne i blodfulle flått og eter dem opp fra innsiden. Ixodiphagus hookeri er en veldig liten veps, under 1 mm lang og med et vingespenn på høyst 1,5 mm. Foto: Geir Søli, Naturhistorisk museum / NTB Foto: Naturhistorisk Museum Geir Søli / NTB