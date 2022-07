Mann dømt for voldtekt av 13-åring

Mannen er også dømt for salg av narkotika. Ifølge dommen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett solgte mannen den 13 år gamle jenta ecstasy ved flere anledninger, skriver Drammens Tidende.

På sensommeren 2021 tok mannen jenta med på en kjøretur og ga henne en ecstasytablett. Han kjørte henne deretter til en parkeringsplass i skogen, der voldtekten skjedde, ifølge dommen. Mannen har nektet for at det skjedde noe seksuelt.

– Retten finner fornærmedes forklaring klart mest troverdig. Fornærmede forklarte seg detaljert, logisk sammenhengende og nøkternt under det tilrettelagte avhøret, til tross for at hun bar preg av å være svært ukomfortabel i situasjonen, skriver dommer Camilla Berg Hansen.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale jenta 200.000 kroner i oppreisning.

– Vi vurderer sterkt å anke, men har ikke tatt den endelige beslutningen ennå, sier mannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle.