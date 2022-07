Bilist kjørte inn i flere møtende biler – mistenker promille

Politiet i Øst meldte om hendelsen klokken 22.42.

«Melding om bil som har kjørt inn i flere andre biler. Flere personer skal være skadd», skriver politiet på Twitter.

Hendelsen skal ha skjedd i Vogs gate i Moss sentrum. Det ble først meldt at fire biler var involvert i uhellet, men Tor Erlend Imislund i Utrykningspolitiet sier noe senere til Moss Avis at bilen som kom over i feil kjørefelt, traff to biler.

Til TV 2 sier operasjonsleder Sara Marie Solberg at det er en mannlig bilist som har kommet over i feil felt og at vedkommende har blåst over lovlig grense for promille. Det skal ha vært fire biler involvert i hendelsen.

Personene i de to bilene som ble truffet, er tatt med til sykehus for en sjekk. De beskrives av politiet på stedet som lettere skadd.