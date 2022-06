Skytingen i Oslo: Politiet ber om flere videobevis

Politiet takker publikum for å ha fått over 70 tips etter at de gikk ut med nye opplysninger om Oslo-skytingen onsdag.

Nå arbeider de med å innhente videobevis før mulighetene for å lagre opptak forsvinner, opplyste politiadvokat Børge Enoksen under et pressemøte torsdag.

– Vi jobber nå primært med det vi kaller videoprosjektet, sa han.

Opptak fra overvåkingskamera må slettes etter sju dager, ifølge lovverket.

– Det betyr at hvis det er interessant informasjon fra opptak på fredag så begynner den fristen å nærme seg ganske kjapt, sier Enoksen.

Oppfordrer til å levere og lagre opptak

Han oppfordret bedrifter til å levere inn videoopptak. Enoksen varslet også at politiet vil be bedrifter lagre overvåkingsopptak hos seg selv, og de undersøker nå de juridiske sidene rundt det.

– Det er fortsatt sånn at det er uavklart om andre personer har medvirket. Det er bakgrunnen for at video fortsatt er høyinteressant, sa Enoksen.

Politiet har ikke pågrepet eller siktet noen andre i saken.

Zaniar Matapour (43) er siktet for terror etter angrepet i Oslo sentrum natt til lørdag. Den siktelsen stå ved lag, sier Enoksen til VG.

– Siktelsen om terror står seg. Det er ikke noe som har svekket den mistanken, sier Enoksen.

Lite samarbeidsvillig

På pressemøtet presiserte Enoksen at politiet har en god dialog med den siktedes forsvarer.

Det blir ikke avhør av Matapour torsdag. Det bekreftet forsvareren, advokat John Christian Elden, overfor Dagbladet tidligere torsdag.

Politiet har ennå ikke gitt opp muligheten for å få til et avhør, ifølge NRK.

Matapour har også nektet å samarbeide om en prejudisiell observasjon for å undersøke om han er strafferettslig tilregnelig.

– Det ligger et forslag til oppnevning av sakkyndige i Oslo tingrett. De vil bli oppnevnt i dag og starte den jobben, sier Enoksen.