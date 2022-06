Matapour er siktet for å ha drept to menn og såret ytterligere 21 personer i Oslo sentrum natt til lørdag.

Han har nektet å la seg avhøre, selv om politiet har tilbudt ham å gjennomføre avhør uten opptak.

Et avhør av mannen er svært viktig i politiets etterforskning. Et sentralt spor er å avklare om han hadde medvirkere. Politiet er sikre på at han handlet alene på åstedet, men det er fortsatt uavklart om han fikk hjelp i planleggingen.