– Det var et angrep på enkeltnettsider som ikke ser ut til å ha ført til ødeleggelser. Det har vært korte nedstengninger, sier Støre til NTB.

– Det er alvorlig i seg selv at noen bruker ressurser på slik virksomhet. Men vi er ikke uten forsvar og beredskap, og vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan, både for å forebygge og for å forsvare oss mot slike angrep når de skjer, sier han.

Støre viser til at forsvarseksperter har stemplet angrepene mer som «hærverk».

På spørsmål om hvem som står bak, svarer Støre slik:

– Det virker helt klart at det er en gruppe i Russland som til nå har vært det vi kan kalle prorussisk i sine synspunkter. Noen konklusjoner utover det vil ikke jeg trekke.