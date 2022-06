Meklingsinnspurten startet torsdag formiddag. Fristen utløper ved midnatt natt til fredag.

Streikefaren er reell, understreker forhandlingsleder og nestleder Lise Olsen i LO Stat. Hun har varslet et første streikeuttak for 495 medlemmer i Creo og Norsk Tjenestemannslag (NTL). Totalt omfatter meklingen 628 medlemmer i de to forbundene.

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. Også Creo-organiserte medlemmer i Kringkastingsorkesteret omfattes av oppgjøret, opplyser forbundet til NTB.

TV- og radioproduksjon

For publikum kan en streik medføre redusert tilbud, men Olsen har ikke oversikt over de konkrete konsekvensene av en streik.

Hun framholder at NRK opererer med forskjellig lønnsberegning for forskjellige grupper av ansatte, og at det over tid har opparbeidet seg lønnsforskjeller som de ønsker utjevnet.

Vil ha det samme

– Vi vil bare ha det samme oppgjøret som andre, sammenlignbare grupper i NRK har fått, sier Olsen til NTB.

Hun og nestleder Fredrik Oftebro i Norsk Tjenestemannslag (NTL) regner med at meklingen blir krevende.

– Noen av våre medlemmer blir hengende etter lønnsmessig på grunn av NRKs lønnspolitikk. Det kan vi ikke godta. Alle må bli verdsatt for jobben de gjør, uansett hvilken fagforening de velger å være medlem av, sier Oftebro.