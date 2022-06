Tidligere statsråd vil bli ordfører i Bodø

Ingebrigtsen sier til Avisa Nordland at han vil bruke nettverket og erfaringen han fikk som statsråd til Bodøs beste – dersom han blir valgt.

Ingebrigtsen var fiskeri- og sjømatminister i Erna Solbergs regjering fra 13. mars 2020 til regjeringen gikk av i oktober 2021. Fra før har Ingebrigtsen 24 års fartstid i bystyret i Bodø fram til 2011.

Det er særlig innsnevring av pengebruken at Ingebrigtsen vil konsentrere seg om.

– Perspektivanalysen i Bodø viser at kommunen drives over 400 millioner kroner dyrere enn andre kommuner. Ordner man ikke opp i det, havner man til slutt under administrasjon. Den største verdien kommunen har, er alle de ansatte, sier han.

En enstemmig nominasjonskomité går inn for Ingebrigtsen, skriver Avisa Nordland. Nominasjonsmøtet er 25. august.