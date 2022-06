Like før klokken 15 meldte VG om tekniske problemer.

En halvtimes tid var det ikke mulig å få tilgang til flere Schibsted-aviser, inkludert Aftenposten, Stavanger Aftenblad og VG.

– Jeg har nå fått bekreftet at dette skyldes et tjenestenekt-angrep, altså at vi plutselig får store mengder trafikk på én gang, som vedvarer. Dermed kan det forekomme at vanlige brukere ikke får tilgang som normalt til VG på grunn av overbelastning, melder utviklingsredaktør i VG, Øyvind Brenne, til ABC Nyheter like før klokken 16.

Brenne opplyser at de jobber på spreng med å håndtere dette så det i minst mulig grad skal ramme våre brukere.

Aftenposten opplyser til Medier24 at de mistenker at de er utsatt for et DDOS-angrep.

– Vi håper det blir løst så fort som overhodet mulig slik at vi kan komme tilbake med journalistikk, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

Aftenbladet skriver dette på sine nettsider: «Flere Schibsted-aviser, inkludert Aftenbladet, har tekniske problemer onsdag ettermiddag. Årsaken er foreløpig ukjent.»

– Nettsiden kan derfor være ustabil og ha problemer med å laste innhold.