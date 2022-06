Færre nordmenn oppdager ny musikk på radio – kan by på problemer for norske artister

– Endringen i folks medievaner treffer nå musikkskaperne for fullt, sier kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen i Tono.

Ifølge undersøkelsen Polaris Nordic Digital Music Survey, som har målt musikkbruk og -vaner blant befolkningen i Norge Danmark, Finland og Sverige, oppgir to av ti nordmenn at radio var mediet der de sist oppdaget ny musikk de likte de siste to årene.

I samme periode har Facebook, Instagram og Tiktok mer enn doblet seg. I 2020 sa 6 prosent at det var i sosiale medier de oppdaget ny musikk. I 2022 har tallet økt til 13 prosent.

Radio viktig for ny musikk

– Radio er fortsatt stedet der nordmenn i størst grad blir oppmerksomme på ny musikk. Mediet taper imidlertid terreng for Facebook, Instagram, Tiktok. På to år har andelen personer som oppdager ny musikk på radio falt fra 30 til 20 prosent, sier Martinsen.

YouTube, TV og anbefalinger fra venner har også fått mindre betydning de siste to årene.

Det betyr at det eneste området som vokser, er sosiale medier som Facebook, Instagram og Tiktok.

Trenden kan bli utfordring

Fortsetter trenden også de neste to årene, vil de konkurrere med radio som det viktigste stedet der nordmenn generelt blir oppmerksomme på ny musikk.

Trenden kan by på utfordringer for mange norske musikkskapere og artister, mener Martinsen.

– I sosiale medier konkurrerer opphavere og artister i enda sterkere grad med utenlandsk musikk. Algoritmene velger ut musikk basert hva tjenestene tror hver enkelt bruker liker. Det kan bety at det blir vanskeligere for norsk musikk å nå ut på en bred og synlig måte til det norske musikkpublikummet, sier han.