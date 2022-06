Høyesterett skjerper terrordommen mot skiensmann

Mannen, som er i 20-årene, er i Høyesterett dømt til 13 år og 10 måneders fengsel, mens han i Borgarting lagmannsrett fikk 12 års fengsel. Årsaken er at domstolen mener han kan dømmes for konkret medvirkning til forsøk på terror – ikke bare psykisk medvirkning, slik lagmannsretten kom til.

Der ble han funnet skyldig i flere terrorrelaterte forhold – deltakelse i ekstremistgruppa IS, oppfordring til terrorhandling i Danmark og medvirkning til terrorsøk i England. Deltakelsen i IS besto i å fremme organisasjonens budskap, blant annet ved å oppfordre til terrorhandlinger i sosiale medier.

Han nektet straffskyld for alle forhold i tiltalen da ankebehandlingen startet i fjor høst.

– Det avgjørende var om hans forsett om at terrorhandlingene han oppfordret til, ville bli fullbyrdet, var konkretisert nok blant annet når det gjaldt tid og sted til at han kunne dømmes for forsøk på medvirkning til terrorhandlingene. Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at forsettet var tilstrekkelig konkretisert, skriver domstolen i et sammendrag.