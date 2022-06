Equinor skal bygge rørledning for transport av fanget CO2 fra Europa til lagring i Nordsjøen

Sammen med partneren Fluxys vil Equinor utvikle et prosjekt for transport av lagret CO2 fra industri i Nordvest-Europa, og føre det fra Belgia og ut i Nordsjøen til sikre lagringssteder, skriver Equinor i en pressemelding onsdag morgen.

– Sammen har vi muligheten til å oppnå avkarbonisering i stor skala av europeiske, karbonintensive industrigrener, sier direktør for lavkarbonløsninger Grete Tveit i Equinor.

Skal lagres i havbunnen

Equinor skal være operatør for rørledningen i Nordsjøen som skal transportere fra 20 til 40 millioner tonn CO2 per år. Belgiske Fluxys skal etablere landbasert infrastruktur som skal transportere CO2 til et knutepunkt i Zeebrugge. Der vil kondensert CO2 fraktes videre ut på norsk sokkel og lagres under havbunnen.

Initiativet blir omtalt som avgjørende for å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslippene i Europa.

– Fluxys og Equinor vil ta kontakt med interesserte parter, som for eksempel store industrielle utslippskilder, for å presentere prosjektet, skriver Equinor i den felles pressemeldingen.

Bellona fornøyd

Miljøstiftelsen Bellona er fornøyd med avgjørelsen, og de sier at prosjektet vil gi europeisk industri mulighet til raske og dype utslippskutt.

– Bellona har lagt vekt på samarbeid mellom de største industriklyngene i Nordvest-Europa. En CO2-rørledning til Norge vil vise at store klimakutt er mulig med eksisterende teknologi, sier seniorrådgiver for klima og industri Olav Øye i Bellona til NTB.