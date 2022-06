Nato-toppmøte



Nato-landenes ledere samles til toppmøte i Spanias hovedstad Madrid. Møtet varer til og med i morgen.

Dom ventes i rettssaken etter Paris-terroren

I november 2015 ble 130 personer drept i Paris, mange av dem i konsertlokalet Bataclan. I dag ventes dommen mot hovedtiltalte Salah Abdeslam. Aktor har lagt ned påstand om livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. 19 andre personer er også tiltalt i saken.

Norsk batteristrategi

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) legger fram Norges første batteristrategi. Det skjer bare få dager etter at det ble klart at Norge får innpass i EUs, noe som blant annet betyr styrket samarbeid om råmaterialer og batterisatsingen og norsk deltakelse ministermøtene i EUs batteriallianse.

Landskamp mot Danmark

Det norske kvinnelandslaget i fotball møter danskene i Viborg klokken 18 i dag. Sommerens EM for kvinner spilles i England og starter 6. juli. Foran mesterskapet spiller Norge to privatlandskamper mot New Zealand og Danmark.