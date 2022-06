Ny meklingsfrist for SAS-pilotene

SAS og pilotene kom ikke til enighet i natt, men vil fortsette meklingen i tre dager til. Flyene går som planlagt i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men er nå utsatt til midnatt natt til lørdag 2. juli.

– Det er fordi det er komplekse spørsmål som skal få en løsning, sier den norske Riksmekleren Mats Wilhelm Ruland til pressekorpset i Stockholm, der meklingen foregår.

EU-enighet om klimapakke

Salg av nye biler med forbrenningsmotor skal forbys i EU i 2035. Det ble de 27 klimaministrene i unionen enige om på et møte i natt. De ble også enige om å styrke det eksisterende kvotehandelssystemet som gjelder for industri og energi, og øke klimamålet i sektorer som landbruk, transport og byggebransje.

Statsrådene er også enige om at EUs kvotesystem, som i dag dekker industri, energi og luftfart, skal utvides til å omfatte sjøfart. I tillegg vil de etablere et nytt kvotehandelssystem for veitransport og oppvarming av bygninger. Gratiskvoter til luftfart innenfor EU skal fjernes. EU-parlamentet skal nå forhandle om et endelig kompromiss.

Brann i Bergen

Det er ikke meldt om personskader eller savnede etter brannen i et trehus med flere leiligheter på Hop i Bergen i natt, opplyser politiet. Røykdykkere ble raskt satt inn. Deler av huset må trolig anses som tapt. Tolv personer ble evakuert og fikk tilbud fra kommunen om overnatting.

Enighet for offshorearbeidere

Snaut to timer på overtid ble det enighet i flyteriggoppgjøret mellom Industri Energi (LO), Safe (YS), Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbundet og Norges Rederiforbund. Det blir dermed ikke noe av den varslede streiken på norsk sokkel.

Mann knivstukket i Oslo

En mann ble kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Grønland i Oslo rundt midnatt. Han skal ikke være alvorlig skadd. Flere patruljer, inkludert hundepatrulje, lette etter flere personer, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi har en god beskrivelse av gjerningspersonene. Vi har også kontroll på en person. Det er foreløpig ikke avklart om det er en relasjon mellom de involverte, men det er noe av det vi jobber med å finne ut, sier Sandnes.

En av tre unge har aldri lest Bibelen

En tredel av alle under 30 år har aldri åpnet en bibel, viser en undersøkelse Norstat har utført for Vårt Land. Bibellesingen faller samtidig som det blir flere ikke-religiøse, påpeker religionssosiolog Erlend Hovdkinn. I aldersgruppen 30–39 år svarer 20 prosent at de ikke har lest Bibelen. 11 prosent av folk i 40-årene svarer det samme, mens 13 prosent av dem over 50 ikke har lest kristendommens hellige tekst.

Fredsprisvinners nettsted beordret stengt

Fredsprisvinner og journalist Maria Ressas nyhetsnettsted Rappler er beordret stengt av filippinske myndigheter. Ordren er knyttet til en tidligere beslutning om å trekke tilbake nyhetsorganisasjonens firmaattest. Begrunnelsen er at Rappler har brutt filippinsk lovverk om utenlandsk eierskap i filippinske medier, ifølge myndighetene.

Ressa mener saksgangen har vært irregulær og varsler anke. Rappler er et nettsted for undersøkende og gravende journalistikk på Filippinene og har tiltrukket seg motstand fra president Rodrigo Duterte, som går av torsdag. Han etterfølges av Ferdinand Marcos junior, sønn av Filippinenes tidligere diktator Ferdinand Marcos.