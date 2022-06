Saftig bot for fyllekjøring med elsparkesykkel

Den unge mannen var ikke klar over at det han gjorde var ulovlig, men har lagt alle kortene på bordet, skriver Adresseavisen. Han hadde en promille på 1,65 da han ble stoppet av politiet like etter en kjøretur på Bakklandet i Trondheim.

Straffen på 18 dagers betinget fengsel og en bot på 59.000 kroner er i tråd med aktors påstand. I tillegg mister mannen førerkortet i halvannet år.

– Retten bemerker at allmennpreventive hensyn og trafikksikkerhetshensyn tilsier at det må reageres strengt ved kjøring i påvirket tilstand, står det i dommen fra Trøndelag tingrett.