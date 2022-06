PST nedjusterte risiko for islamistisk terror ni dager før masseskyting

Politiets sikkerhetstjeneste tallfestet sannsynligheten til i underkant av 40 prosent, skriver Aftenposten. Dette var en nedvurdering fra februar, da et islamistisk angrep ble omtalt som «mulig».

I junivurderingen var et angrep fra ekstreme islamister for første gang på et tiår regnet som mindre sannsynlig enn et angrep utført av høyreekstreme.

Angrepet i Oslo sentrum natt til lørdag behøver ikke bety at PSTs vurdering halvannen uke tidligere var feil, sier seniorforsker Rita Augestad Knudsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Terrorangrep er utrolig sjelden, men det betyr ikke at det ikke kan skje. Det kan ha vært lite sannsynlig og så ha blitt mer sannsynlig, eller så kan det bare ha trosset oddsene, sier hun. Seniorforskeren påpeker også at det er forskjell på trusselvurderinger for hele samfunnet og risikovurderinger for enkeltindivider.

Risikovurdering er en kompleks oppgave, og Knudsen sier det internasjonalt har vært en diskusjon om man i det hele tatt skal lage nasjonale trusselvurderinger.

– De kan feiltolkes, og folk kan enten bli for redde eller senke skuldrene for mye. Samtidig er det en del av myndighetenes åpne kommunikasjon, sier hun.