Politiet: Trusselsituasjonen i Norge er alvorlig og uavklart

Tirsdag har de ulike politidistriktene rådet innbyggerne i sine fylker om ikke å delta på pridemarkeringer.

– Dette er ingen enkel beslutning for politiet. Den påvirker samfunnet og spesielt det skeive miljøet. Terskelen for å anbefale tiltak som innskrenker folks rett til å samle seg skal være høy og beslutningen godt begrunnet. Når vi nå anbefaler at pridearrangement ikke gjennomføres de nærmeste dagene, så er det på bakgrunn av trusselvurderingen og informasjon fra etterforskningen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Bakteppet er at en person åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub natt til lørdag. To personer ble drept og over 20 ble skadd. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken, og prideparaden lørdag ble avlyst som følge av skytingen.

Den endelige beslutningen om råd til arrangører og sikring av de enkelte arrangementene gjøres av det enkelte politidistrikt. Det er ventet en ny trusselvurdering fra PST om kort tid, heter det i pressemeldingen.