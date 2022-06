Luftambulansetjenesten glade for tvungen lønnsnemnd – men varsler følgekonsekvenser

– Årsaken til dette er at reisetiden til basene kan ta mellom 6 og 12 timer. Noen av teknikerne som nå skal på jobb, bruker rutefly, og det kan ta tid. I tillegg har vi for tiden ikke backup-fly tilgjengelig, og det betyr at dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk, så har vi ingen erstatningsfly å sette inn, sier kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind i Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

Jevnlig vedlikehold har blitt utsatt, noe som vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene fram til etterslepet er hentet inn, ifølge Lind.

– Flyene i Alta, Kirkenes og Ålesund vil bli satt på bakken i løpet av ettermiddagen/kvelden dersom tekniker ikke rekker fram til basen før den tid, eller de får foretatt teknisk sjekk ved annen base i forbindelse med oppdrag, sier hun videre.

Samtidig har flyene i Tromsø, Bodø, Brønnøysund og Gardermoen normal beredskap med mindre det skjer noe uforutsett.