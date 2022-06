NHO respekterer tvungen lønnsnemnd

– Vi respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at den har fattet denne beslutningen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i en uttalelse til NTB.

Han understreker at NHO Luftfart hele veien har forsøkt å finne en løsning gjennom forhandlinger og meklinger.

– Konflikten kom på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og flybransjen, og har vært en stor belastning for alle som har blitt berørt. Dette har rammet både reisende og norske bedrifter. Det er beklagelig, sier Lothe.

Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. NHO har ment at kravet er urealistisk høyt.