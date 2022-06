Nato-toppmøte i Madrid

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holder åpningstalen på Nato-toppmøtet i Madrid i ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og utenriksminister Anniken Huitfeldt skal være til stede. På sidelinjen under møtet skal Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i et forsøk på å overtale ham til å slippe dem inn i forsvarsalliansen.

Staten tar stilling til SAS

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) holder tirsdag morgen en pressebrifing om statens posisjon når det gjelder det kriserammede flyselskapet. SAS er inne i en omfattende omstrukturering og har varslet store kostnadskutt. Norge solgte seg ut av selskapet i 2018, men under pandemien ga staten 1,5 milliarder kroner i krisehjelp gjennom lånegarantier. Regjeringen har åpnet for at dette kan bli omgjort til aksjer.

Meklingsfrist for piloter og offshorearbeidere

Siste dag i meklingen for SAS-pilotene, der meklere fra alle de aktuelle landene er med for å finne fram til en løsning mellom partene. En eventuell streik kan starte onsdag.

Også offshorearbeiderne er inne i sin siste meklingsdag, og fristen går ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige om en overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk kontinentalsokkel, ligger det an til streik fra onsdag.

Ekstrahøring om stormingen av Kongressen

Komiteen som gransker stormingen av Kongressen i USA, innkaller til ekstrahøring i dag. Årsaken og innholdet er ikke kjent, annet enn at en talsperson for komiteen sier at det dreier seg om «nylig innhentede bevis». Etter planen skulle det ikke ha vært nye høringer før i juli.

Klaveness på fotballmøte i Doha

Fotballpresident Lise Klaveness er i Qatar der hun og representanter fra flere land i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) møter landets myndigheter, VM-komiteen og andre grupper for diskusjoner i forkant av fotball-VM for herrer. Mesterskapet holdes i oljestaten i Persiabukta i november og desember.