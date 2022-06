46 funnet døde i vogntog i Texas

46 personer er funnet omkommet som følge av varme i et vogntog i San Antonio i den amerikanske delstaten Texas. Videre er 16 personer, blant dem 12 voksne og 4 barn, funnet i live og sendt til sykehus med symptomer på heteslag.

San Antonios politisjef William McManus sier at tre personer er pågrepet, men at det på nåværende tidspunkt er ukjent om de kan kobles til saken. Funnet ble gjort i og ved et vogntog i San Antonio i natt norsk tid, i det som antas å være et forsøk på smugling av migranter.

Skeive mer utsatt for hatkriminalitet

I 2012 var det 34 anmeldelser av hatkriminalitet der motivet var knyttet til seksuell orientering. I 2019 var det mer enn tre ganger så mange anmeldelser – 122 – mens det var 97 anmeldte saker i fjor, skriver Klassekampen, basert på tall fra Bufdir.

En undersøkelse publisert i januar viste at én av fire transpersoner har opplevd trusler om vold. 14 prosent bifile og 15 prosent homofile og lesbiske svarte at de hadde opplevd hatkriminalitet, mens andelen bare var 3 prosent blant heterofile.

Flere kjøper selvtester

Forrige uke solgte Apotek 1 dobbelt så mange selvtester for covid-19 som uken før. I tillegg til at flere nå vil ha selvtester, opplyser apotekkjeden i en epost til NTB at det også er flere kunder som har fått påvist korona.

– Folk er flinke til å ta smittevernhensyn, og vi ser at enkelte har begynt å ta fram munnbindet når det er mistanke om sykdom, skriver pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1.

Rapport kobler kreft til forurensning

Over 10 prosent av Europas krefttilfeller og 2 prosent av kontinentets kreftdødsfall knyttes til forurensning, ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA).

I det som er EEAs første rapport om kreft og miljø, fremgår det at luftforurensning knyttes til rundt 1 prosent av alle krefttilfeller i Europa. Luftforurensning står for rundt 2 prosent av alle kreftrelaterte dødsfall, ifølge rapporten. Det fremkommer også at innendørs eksponering av radongass kan være årsak til opptil 4 prosent av alle krefttilfeller i Europa. Passiv røyking kan øke risikoen for alle krefttyper med opptil 16 prosent for folk som aldri har røykt selv, ifølge EEA.

Tre døde i togavsporing i USA

Tre personer er omkommet i en togavsporing i delstaten Missouri i USA, opplyser politiet. Over 40 personer ble skadd og sendt til sykehus, bekreftet politi i natt norsk tid.

Sju togvogner veltet i avsporingen som skjedde da toget traff en lastebil på en planovergang ved byen Mendon. Toget var på vei fra Los Angeles til Chicago og hadde 243 passasjerer og et personale på 12 om bord.