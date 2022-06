Ofrene etter Oslo-skytingen reagerer på terrorsiktedes avhørskrav

Bistandsadvokat Christian Lundin sier til TV 2 at flere av de skadde reagerer på at den terrorsiktedes krav om at et eventuelt avhør må kringkastes.

– Det har jeg fått flere reaksjoner på. De ønsker virkelig ikke at han skal få bruke mediene som et mikrofonstativ for sine synspunkter, sier Lundin.

Zaniar Matapour er angivelig redd for at politiet skal manipulere opptakene hvis de ikke blir offentliggjort.

Mandag kveld har Politiet spurt den terrorsiktede om han er villig til å la seg avhøre på lyd uten bildeopptak, ifølge NRK.

Ludin sier at de fornærmede etter angrepet håndterer situasjonen på ulikt vis.

– Dette er en forferdelig opplevelse. Mine klienter har selvfølgelig reagert på hendelsen på ulike måter. Enkelte sliter veldig, mens andre sier at det går bedre. Mitt inntrykk er at de følges godt opp av helsevesenet, sier Lundin.