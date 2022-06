– Vi frykter en følgehandling. Det har vi jo sett tilfeller av i andre land, og det er ikke uvanlig at enkelte blir inspirert eller at det er flere som har den samme tankegangen som her har skjedd, og som kan tenke seg å begå en ny terrorhandling i Norge , sier PST-sjef Roger Berg til NRK.

Han kan ikke gå i detalj på hvilke opplysninger som politiet sitter på. Per nå har de ikke informasjon om som tilsier at et terrorangrep skal finne sted i nær framtid, opplyser Berg.

Har bestemte i kikkerten

– Vi har bestemte mennesker i kikkerten, som vi jobber med kontinuerlig, sier fungerende PST-sjef Roger Berg til NRK mandag kveld.

Mandag ettermiddag rådet politiet å utsette alle pride-arrangementer i hele landet på grunn av den uavklarte trusselsituasjonen.

– Per nå er vi der at vi er enig med politiet at det er klokt å utsette, sier Berg.

Kan endre seg raskt

Han sier de retter søkelys mot miljøer som støtter ekstrem islamisme, og som mener at vold er legitimt for å oppnå sine mål.

Politiet mottar mange opplysninger og Berg sier at trusselbildet raskt kan endre seg.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon og får masse informasjon fra publikum og fra våre samarbeidspartnere, både i Norge og utlandet.