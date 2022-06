Terrorsiktede Zaniar Matapour (43) varetektsfengslet i fire uker

Det framgår av Oslo tingretts kjennelse mandag ettermiddag.

Norsk-iranske Zaniar Matapour samtykket til politiets begjæring om varetektsfengsling i fire uker. Retten kom derfor til at det ikke er nødvendig å behandle spørsmålet i et rettsmøte.

Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag. Kåre Arvid Hesvik født i 1962 og Jon Erik Isachsen født i 1968 ble drept. Ytterligere 21 personer ble skadd i masseskytingen.