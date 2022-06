Til Aftenposten opplyser politiet at årsaken til at de anbefaler å ikke avholde markeringen, er at det opprinnelig var skissert et mindre arrangement enn det som nå ligger til grunn for vurderingen.

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten. Derfor anbefaler vi at det ikke blir gjennomført, sa Martin Strand, stabssjef ved politiet i Oslo på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han sier politiet ble kjent med arrangementet søndag kveld. Da ble de fortalt at det skulle være et mindre arrangement.

Følger politiets anbefaling

Oslo Pride avlyser den planlagte pride-støttemarkeringen på Rådhusplassen i Oslo klokken 19.30 mandag.

– Jeg har nå fått bekreftet fra arbeidsutvalget som representere de skeive organisasjonene om at arrangementet fra scenen på Rådhusplassen er avlyst, sier Inger Kristin Haugsevje, leder av Oslo Pride, i en pressemelding til NTB mandag kveld.

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en pride-markering nok en gang må avlyses. Det er feil, slik politiet påstår, at dette var ment å være et lite arrangement. Vi forstår at folk nå er frustrerte og likevel ønsker å samles. Det vil dessverre bli uten innslag, appeller og musikk fra scenen på rådhusplassen, sier Haugsevje.

Det rigges ned på Rådhusplassen etter at politiet tidligere mandag gikk ut med en anbefaling om at pride-arrangement i Oslo bør avlyses. Årsaken er at politiet ikke kan garantere for sikkerheten. Foto: Annika Byrde / NTB

Har ikke kontroll på trusselbildet

– Så ser vi at det blir flere og flere som melder seg på. Vi vet at dette kan bli stort, og så lenge vi har en så uavklart trusselsituasjon kan vi ikke anbefale at det gjennomføres, sier Strand i Oslo-politiet.

Terrortrusselen vurderes fortsatt som «ekstraordinær», ifølge PST.

– Det trusselbildet vi står overfor får vi ikke gjort noe med, og derfor kan vi ikke anbefale å gjennomføre. Hadde vi hatt kontroll på trusselbildet, hadde det vært greit å gjennomføre.

– Sitter på forskjellig bilde

– Vi håper at publikum forholder seg til vår anbefaling.

– Byrådsleder Raymond Johansen gikk tidligere ut i mediene og ba flest mulig delta i markeringen. Hva tenker du om den uttalelsen sett i lys av dette her?

– Det er det her som er litt vanskelig. Vi sitter på litt forskjellig bilde og skulle kanskje snakket bedre sammen før det. Men med det trusselbildet vi har nå, så kan vi ikke anbefale gjennomføringen av arrangementet, sa Strand.

Johansen: Følg politiets råd

Til NTB sier byrådsleder Raymond Johansen at han ber folk følge politiets råd om å droppe pride-arrangementet ved Rådhusplassen.

Byrådsleder Raymond Johansen ber folk følge rådet fra politiet Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

– I ettermiddag har politiet kommet med nye råd, og bedt Oslo Pride utsette sitt arrangement på Rådhusplassen i kveld. Dette tar Oslo kommune til etterretning, og som byrådsleder ber jeg folk følge politiets råd, skriver Johansen på Facebook mandag ettermiddag.

Samtidig skriver han at kommunen står skulder ved skulder med Oslo Pride, det skeive miljøet og deres arrangementer i tida som kommer.

– Vi deler sorgen med alle som ble rammet av terrorangrepet i helga. Oslo er, og skal alltid være en åpen, inkluderende og tolerant by. Vi skal vise kjærlighet og omtanke for hverandre.

– Vi skal vise de hatefulle og terroristene at de aldri skal vinne. Alle har rett til å være den de er og elske den de vil, skriver Johansen.

Kritisk til politiets kommunikasjon

Rådet fra politiet møter kritikk fra lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan.

– Hva hadde de trodd? At arrangementet bare skulle bli en bitte liten samling av mennesker? Det er jo helt åpenbart at et slikt arrangement kommer til å samle flere titusener av mennesker, sier han til Dagbladet.

Øyan mener politiet burde forutsett dette da initiativet til markeringen kom søndag, og at politiets kommunikasjon skaper usikkerhet og utrygghet.

Rødt-politiker vil trosse råd

Sofia Rana, som representerer Rødt i bystyret i Oslo, sier at hun vil gå imot politiets råd om å la være å møte opp til solidaritetsmarkeringen. Rana gjør det klart at hun vil gjøre sin egen vurdering.

– Jeg tror vi skal trosse denne anbefalingen. Oslo trenger samhold nå, skriver hun på Twitter ifølge NRK.

– Politiet klarer å mobilisere fullt i riot gear når rasister tar over gater og torg for å spraye tåregass på antirasister. Da burde de klare å beskytte folk som vil samles i solidaritet nå, skriver hun.

Oslo SV hadde varslet at de ville stille på markeringen, men de velger å forholde seg til politiets anmodning. NTB får opplyst at det var diskusjon internt om beslutningen, og at det er et ønske om at anmodningen fra politiet må ses nærmere på i ettertid.

Ingen statsråder deltar

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) opplyser til TV 2 at verken hun eller andre statsråder kommer til å delta på Pride-markeringen på Rådhusplassen i Oslo.

– Jeg skulle veldig gjerne vært der, men vil oppfordre alle til å følge politiets råd. Sikkerheten må komme først. Jeg anbefaler folk å ikke ta til spontane markeringer, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til kanalen mandag.

En uavklart trusselsituasjon gjør at politiet anbefaler at pride-arrangement i Oslo ikke holdes.

– Regjeringen forholder seg til politiets råd, og det vil jeg også oppfordre alle andre til å gjøre, sier justisministeren.